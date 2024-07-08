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Nissan Rogue 2025 нацеливается на любителей приключений с комплектацией Rock Creek
Автомобили Nissan Rogue получили незначительные изменения

Получивший обновление менее года назад автомобиль Nissan Rogue 2025, казалось бы, скоро должен поступить в продажу с минимальными изменениями. Вместо этого была представлена комплектация Rock Creek с внушительными внедорожными шинами, уникальными элементами дизайна и полным приводом. Здесь используется трёхцилиндровый турбодвигатель 1,5 л мощностью 201 л.с. и с крутящим моментом 305 Н·м. Можно выбирать полный привод или передний, но в версии Rock Creek полный привод является стандартом.

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Данная комплектация предназначается для любителей приключений. Об этом говорит её внешний вид и 17-дюймовые чёрные диски с шинами 235/65 Falken Wild Peak для бездорожья. Этот автомобиль нельзя назвать полноценным внедорожником, но для периодических поездок за пределами автострады он подойдёт.

Внутри находится водоотталкивающая кожаная обивка и современные технологии. Есть камера с обзором на 360° с режимом бездорожья и подогрев сидений. Премиальный пакет приносит подогрев рулевого колеса, четырёхпозиционное электрорегулируемое пассажирское сиденье, беспроводную зарядку, багажник с функцией открывания движением и многое другое.

Цены пока не были названы, но автомобиль должен появиться в автосалонах летом.

#автомобили #nissan
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