Чудеса природы позволяют изучать далёкие галактики

На первый взгляд изображение может показаться далёким кольцом с тремя сверкающими драгоценными камнями. На самом деле телескоп Джеймс Уэбб сумел заснять далёкий квазар, линзированный довольно близкой к нам эллиптической галактикой. Среднеполосный инфракрасный инструмент телескопа (MIRI) наблюдал за слабым явлением в процессе исследования тёмной материи и её распределения во Вселенной.

реклама

Наблюдение удалось провести благодаря эффекту гравитационного линзирования квазара. Оно значительно усиливает возможности телескопов, за счёт гравитационного эффекта материи искривляя пространство. Чем более крупные скопления материи, тем сильнее эффект искривления. Такими крупными скоплениями могут быть галактические кластеры со звёздами, планетами, чёрными дырами, газовыми облаками и даже тёмной материей. Также искривлять пространство могут галактики.

В результате свет от располагающихся позади подобных линз объектов искривляется и изображение увеличивается. Астрономы получают возможность рассмотреть объекты, которые в противном случае были бы слишком далёкими и тусклыми для подробного изучения.