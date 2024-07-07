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Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел рождение молодой звезды, напоминающую космическую бабочку
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) сделал снимок, на котором запечатлен бурный процесс рождения молодой звезды в сердце сине-белого газопылевого облака в созвездии Тельца. Это событие происходит примерно в 460 световых годах от Земли.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) продолжает удивлять ученых и любителей астрономии своими уникальными снимками. На этот раз JWST запечатлел процесс рождения молодой звезды в сердце газопылевого облака в созвездии Тельца. Это событие происходит примерно в 460 световых годах от Земли.

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Центральным объектом на снимке является светящаяся протозвезда – молодая звезда, которая еще не стала полноценной, но активно проходит стадию трансформации. Ее возраст оценивается примерно в 100 000 лет.

Процесс рождения звезд начинается в огромных молекулярных облаках, когда сверхплотные регионы под действием собственной гравитации начинают аккумулировать все больше массы. В результате этого коллапса формируется протозвезда, которая затем продолжает собирать материал из окружающего газопылевого облака. Этот процесс продолжается до тех пор, пока протозвезда не наберет достаточно массы, чтобы в ее ядре началась термоядерная реакция синтеза гелия из водорода – именно это и определяет, что протозвезда трансформируется в звезду главной последовательности, такую как Солнце.

Снимок JWST позволяет наблюдать за самыми ранними этапами этого процесса звездообразования. Ученые отмечают, что такие наблюдения имеют большое значение для понимания того, как рождаются новые звезды во Вселенной. Центральная "светящаяся бабочка" на изображении – это лишь начальная стадия, предшествующая появлению полноценной звезды, подобной нашему Солнцу.

#jwst #телескоп джеймс уэбб #рождение звезды #созвездие тельца #туманность l1527
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