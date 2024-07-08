Траты на инфраструктуру искусственного интеллекта могут оказаться неоправданными

Ажиотаж относительно возможностей искусственного интеллекта в технологической отрасли продолжается. Всемирно известные компании вкладывают в развитие нужной инфраструктуры миллиарды, надеясь на удовлетворение спроса. Один из аналитиков считает, что эти инвестиции могут не окупиться.

Аналитик Sequoia Capital Дэвид Кан полагает, что имеется заметный разрыв между ожидаемым и фактическим доходом от искусственного интеллекта. По его мнению, ежегодный доход компаний должен составлять $200 млрд, чтобы окупить инвестиции в ИИ. Такую оценку он дал в прошлом году, а теперь она выросла втрое, и требуется уже $600 млрд в год.

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Предполагается, что на каждый доллар расхода на графические процессоры столько же тратится на энергию для их работы. В последнем квартале прошлого года прогнозируемый доход Nvidia от дата-центров был $50 млрд. Чтобы принять во внимание общие расходы на дата-центры, эта сумма умножается на 2. Ещё вдвое она увеличивается, чтобы отразить 50% валовую маржу для конечного пользователя GPU. Не следует забывать и про маржу для облачных провайдеров. В последнем квартале нынешнего года прогнозируемый доход Nvidia от дата-центров составит $150 млрд. Умножив эту сумму на 4, получаем $600 млрд.

Прогнозируется также, что требуемый доход от ИИ для окупаемости достигнет $100 млрд. Недавно представленный графический процессор Nvidia B100 получил производительность в 2,5 раза выше при росте цены на 25%. Кан полагает, что это будет последний всплеск спроса на процессоры Nvidia. И всё же, по его мнению, расходы в конечном счёте оправдаются, хотя как и в любой конкурентной сфере, помимо победителей будут и проигравшие.