Портативные компьютеры бывают самых неожиданных форм-факторов

Мало кто сталкивался со складными клавиатурами, но фантазия инженеров этим не ограничивается. Устройство под названием Ling Long представляет собой не просто портативную сворачиваемую вдвое клавиатуру. Внутри содержатся компоненты настоящего компьютера. С одной стороны находится аккумулятор, а с другой материнская плата с процессором AMD, памятью, хранилищем и системой охлаждения. В свёрнутом виде этот компьютер способен уместиться в карман.

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Устройство работает на процессоре Ryzen 7 8840U. Это восьмиядерный чип на архитектуре Zen 4 с графикой Radeon 780M. Эти характеристики близки к ROG Ally X. TDP компьютера составляет 30 Вт, а температура не превышает 42° C.

Имеются такие разъёмы, как USB-4, USB 3.1 Type A, USB 3.1, Wi-Fi 6. Аккумулятор на 60 Вт*ч обеспечивает 10 часов работы в офисе, 6 часов мультимедийных развлечений или 4 часа в играх. Имеется зарядное устройство мощностью 100 Вт. Можно выбрать конфигурации с объёмом памяти DDR5 16 Гб или 32 Гб, а также с хранилищем 512 ГБ или 1 ТБ.

Этот компьютер предназначен для ограниченного круга покупателей, таких как офисные работники, которые хотят держать своё рабочее устройство всегда при себе. Размеры клавиатуры составляют 150 х 100 мм, а весит она 800 г.