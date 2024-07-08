Мало кто сталкивался со складными клавиатурами, но фантазия инженеров этим не ограничивается. Устройство под названием Ling Long представляет собой не просто портативную сворачиваемую вдвое клавиатуру. Внутри содержатся компоненты настоящего компьютера. С одной стороны находится аккумулятор, а с другой материнская плата с процессором AMD, памятью, хранилищем и системой охлаждения. В свёрнутом виде этот компьютер способен уместиться в карман.
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Устройство работает на процессоре Ryzen 7 8840U. Это восьмиядерный чип на архитектуре Zen 4 с графикой Radeon 780M. Эти характеристики близки к ROG Ally X. TDP компьютера составляет 30 Вт, а температура не превышает 42° C.
Имеются такие разъёмы, как USB-4, USB 3.1 Type A, USB 3.1, Wi-Fi 6. Аккумулятор на 60 Вт*ч обеспечивает 10 часов работы в офисе, 6 часов мультимедийных развлечений или 4 часа в играх. Имеется зарядное устройство мощностью 100 Вт. Можно выбрать конфигурации с объёмом памяти DDR5 16 Гб или 32 Гб, а также с хранилищем 512 ГБ или 1 ТБ.
Этот компьютер предназначен для ограниченного круга покупателей, таких как офисные работники, которые хотят держать своё рабочее устройство всегда при себе. Размеры клавиатуры составляют 150 х 100 мм, а весит она 800 г.