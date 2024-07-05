Металлический планшет Lenovo должен предложить высочайший уровень производительности.

До конца июля китайский производитель Lenovo собирается выпустить планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7. Он будет обладать металлическим корпусом с отсоединяемой подставкой и экраном с разрешением 2.9K. Ожидается поддержка карт памяти вместимостью до 1 ТБ.

Ещё у планшета будет акустическая система JBL с поддержкой Dolby Atmos. Для стилуса имеется магнитное крепление. Работает устройство с программной оболочкой Lenovo ZUI 16. Поддерживаются клавиатура и мышь для обеспечения многозадачной работы.

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Устройство с модельным номером TB375FC уже обнаруживали на китайском сайте сертификации 3C. Отсюда стало известно о мощности зарядки 45 Вт.

Очевидно, что с такими характеристиками устройство будет предназначаться не только для потребления мультимедийного контента, но и для более серьёзной работы. В ближайшее время можно рассчитывать получить информацию о точной дате начала продаж и стоимости этого устройства.