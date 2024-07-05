APU AMD Ryzen AI 9 365 Strix Point - это 10-ядерный и 20-поточный процессор с тактовой частотой до 5,0 ГГц

APU Ryzen AI 300 Strix Point от AMD просочился в различные ноутбуки, и теперь у нас есть новая утечка, которая происходит из ноутбука Lenovo Ideapad. Ноутбук был замечен в бенчмарке Geekbench и оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5x. Эта конкретная модель называется LENOVO 83HN и по модели материнской платы мы можем сказать, что это Ideapad SKU (LNVNB161216).

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APU AMD Ryzen AI 9 365 Strix Point - это 10-ядерный и 20-поточный процессор с тактовой частотой до 5,0 ГГц, 34 МБ кэша и iGPU Radeon 880M с 12 вычислительными блоками или 768 ядрами. Этот чип оснащен четырьмя ядрами Zen 5 и шестью Zen 5C. Он оснащен аппаратным обеспечением XDNA 2, обеспечивающим производительность искусственного интеллекта до 50 TOPS. Мощность APU AMD Ryzen AI 300 может варьироваться от 15 Вт до 54 Вт.

APU AMD Ryzen AI 9 365 набрал 2544 балла в одноядерных тестах и 12 745 баллов в многоядерных. Производительность оценивалась с использованием профиля Balanced mode в операционной системе. Стоит также отметить, что за все время тестирования частота чипа ни разу не превышала 4,5 ГГц, что говорит о том, что либо в ноутбуке Lenovo используется ранний образец, либо он еще не доработан.

По сравнению с Ryzen 9 8945HS производительность выросла на 7 % в одноядерном и на 9% в многоядерном режимах. Хотя это приличный прирост, можно ожидать гораздо большей производительности, когда AMD Ryzen AI 9 365 заработает на полную мощность. Кроме того, большую роль играет показатель TDP, так что если тест проводился при низком TDP в диапазоне 15-28 Вт, то результаты будут хорошими, а что финальный разгон до 5 ГГц даст двузначный прирост.