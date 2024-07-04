Европейская комиссия приняла решение о введении временных компенсационных пошлин на импорт электромобилей из Китая. Это вызвало резкую критику со стороны крупных автопроизводителей, в том числе главы BMW Оливера Зипцера, который назвал данные меры "тупиковым путем".

Автомобильная отрасль переживает сейчас период серьезных трансформаций, связанных с переходом к электрификации. Производители стараются адаптироваться к новым реалиям, однако иногда их действия вызывают неоднозначную реакцию со стороны регулирующих органов. Именно такая ситуация сложилась в Европе, где Еврокомиссия решила ввести пошлины на импорт китайских электромобилей, что вызвало резкую критику со стороны одного из ведущих автоконцернов.

реклама

Согласно решению Европейской комиссии, на импорт электромобилей из Китая будут введены временные компенсационные пошлины. Ставка налога составит 20,8% для китайских производителей, сотрудничающих с ЕС, и 37,6% для остальных. Эти меры вступят в силу 5 июля 2024 года и будут действовать до четырех месяцев.

Данное решение Еврокомиссии вызвало резкую критику со стороны крупных автопроизводителей. Так, председатель и главный исполнительный директор BMW Оливер Зипцер заявил, что введение пошлин является "тупиковым путем" и не принесет пользы европейским компаниям. По его словам, это не только навредит бизнес-моделям глобальных игроков, но и ограничит поставки электромобилей для европейских клиентов, замедлив процесс декарбонизации транспортного сектора.

Ранее Зипцер уже высказывался против подобных протекционистских мер, назвав их "выстрелом себе в ногу". Он подчеркнул, что автомобильная отрасль не нуждается в дополнительной защите, поскольку глобальная деятельность компаний дает им необходимое промышленное преимущество, которое может быть поставлено под угрозу введением импортных пошлин.

Позиция главы BMW нашла поддержку и у других европейских автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz и Volkswagen, которые также выступили с предупреждениями в адрес Еврокомиссии. Очевидно, что автоконцерны опасаются, что новые тарифные меры негативно скажутся на их бизнесе и поставках электромобилей для европейских потребителей.