Oukitel OT11 предложит последнюю на данный момент версию Android в начальном ценовом сегменте

Компания Oukitel вслед за выпущенным в мае планшетом OT55 представляет модель OT11. У них есть ряд сходных характеристик, но новинка относится к бюджетной ценовой категории. Устройство работает на скромном процессоре UNISOC Tiger T606.

Объём оперативной памяти здесь достигает 16 ГБ, поскольку поддерживается виртуальная память. Объём хранилища равен 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD.

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Установлена последняя версия операционной системы Android 14. Как долго планшет будет получать программные обновления, не сообщается.

Размер экрана составляет 11 дюймов, имеется сертификат Widevine L1. Это улучшает просмотр контента с популярных сервисов потоковых трансляций. Весит планшет 524 г при толщине корпуса 8 мм.

За звук отвечают четыре направленных вперёд динамика. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч, чего должно хватить на 10 часов веб-сёрфинга. Разрешение основной камеры равно 13 Мп, передняя камера — 8 Мп. Поддерживается установка двух SIM-карт, стилус или лицевое распознавание для входа в систему. Стоимость ожидается около $200.