Volvo EX30 2025 будут производить в Бельгии вместо Китая

Volvo EX30 2025 является одним из наиболее ожидаемых электромобилей года, который должен быть доступен по умеренной цене в $35000. Сделавшим предварительные заказы покупателям в США придётся подождать его подольше, поскольку шведский автопроизводитель объявил о задержке.

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Производитель говорит об изменениях в глобальной автомобильной индустрии и о наращивании объёма производства на заводе в Бельгии. После этого поставки электромобиля должны начаться в следующем году. Первоначально его ждали в конце нынешнего года. В каком месяце или квартале 2025 года начнутся продажи, не сообщается.

Поначалу производить EX30 собирались в Китае, но введённые в США тарифы на местные товары сделали бы эти электромобили слишком дорогими. Теперь производство будет вестись в Бельгии, чтобы избежать тарифа в 100% на автомобили из Китая.

Помимо относительно невысокой цены, достоинством этой модели является разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды в двухмоторной версии стоимостью $44900.

Это ещё раз показывает, что введённые тарифы влияют на поставки электромобилей из Китая. Если прежде производство в этой стране было наиболее выгодным, то теперь это не так, и производители могут вернуть производство в Европу и США.