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Zelikman
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
Компания объясняет это вводом дополнительных пошлин в ЕС на китайские товары

  Как сообщает западное издание The Times, компания Volvo Car AB решает переместить производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за возможных пошлин Европейского союза на китайские электромобили.

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  Помимо переноса производства моделей Volvo EX30 и EX90 в Бельгию, автопроизводитель может также перенести сборку некоторых моделей Volvo для Великобритании, об этом сообщает газета со ссылкой на анонимных источников. Согласно The Times, Volvo, принадлежащая Zhejiang Geely Holding Group Co., считается наиболее уязвимой среди западных автопроизводителей к возможным тарифам.

  Торговые разногласия между ЕС и Китаем вызвали антидемпинговые расследования в отношении Пекина из-за обвинений в несправедливых субсидиях. Считается, что ЕС может ввести предварительные тарифы на импорт электромобилей из Китая уже с 4 июля, повысив импортные пошлины выше текущих 10%. В свою очередь, Китай обвинил ЕС в попытках дискредитировать китайские компании и заявил, что примет меры для защиты своих интересов.

  Комментарии о недобросовестной конкуренции со стороны Китая были раскритикованы министром торговли Ван Вэньтао, который выразил надежду на отказ ЕС от торгового протекционизма и возвращение к диалогу и сотрудничеству, согласно сообщению агентства Синьхуа.

  Отдельно стоит упомянуть, что китайские производители готовятся обратиться к свои властям с просьбой начать антидемпинговое расследование по импорту из ЕС, как сообщают некоторые источники.

#китай #автомобили #европа #торговля #volvo
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