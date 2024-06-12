Проблема может быть исправлена обновлением программного обеспечения.

Оснащение современных транспортных средств разнообразными компьютерными системами призвано упростить процесс вождения, но иногда это может привести к непредвиденным последствиям — автопроизводитель Volvo заявил об отзыве около 72 тысяч своих электрических кроссоверов EX30 в связи с обнаружившейся проблемой, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что центральный дисплей электрокара Volvo EX30 в случайном порядке может переключиться в тестовый режим, в результате чего на нём не будет отображаться информация, необходимая водителю, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Проблема состоит ещё и в том, что дисплей является единственным источником данных о показателях электромобиля в процессе вождения, в том числе информации о скорости движения, то есть водители оказываются в некотором роде «слепыми», что несёт в себе угрозу.

Данная проблема была обнаружена в прошлом месяце, что заставило Volvo приступить к отзыву некоторого количества электрокаров EX30 в Австралии, но, судя по всему, этим дело не ограничилось.

К счастью водителей, для устранения этой неполадки посещать дилерский не обязательно — необходимо лишь обновить программное обеспечение электромобиля до версии 1.3.1, чтобы избежать дальнейших проблем с экраном.

Volvo EX30 выделяется своей доступной ценой, стартующей с отметки в 34 950 долларов на американском рынке и 36 000 евро на европейском, и является одним из наиболее популярных электрокаров, поэтому не удивительно, что проблема затронула несколько десятков тысяч экземпляров.