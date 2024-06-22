Становятся известны новые причины подорожания Snapdragon 8 Gen 4

Переход компании Qualcomm на вычислительные ядра Oryon собственной разработки является одной из причин подорожания следующих флагманских процессоров Snapdragon 8 Gen 4. Есть и другие причины того, почему мобильные устройства на их основе могут подорожать. Один из инсайдеров рассказал, что виновата в этом поддержка улучшенных технологий, таких как кремниевые аккумуляторы и более быстрая память.

Инсайдер Digital Chat Station пишет, что только самые дорогостоящие смартфоны станут обладателями кремниевых аккумуляторов и памяти LPDDR5T. Аппараты подешевле получат ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев и память типа LPDDR5X. Нынешний процессор Snapdragon 8 Gen 3 тоже способен работать с памятью LPDDR5T, как и чип MediaTek Dimensity 9300+.

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Компания SK hynix анонсировала собственный вариант памяти LPDDR5T со скоростью 9600 Мбит/с. Распространение этого стандарта в смартфонах следующего поколения может сделать данную память дешевле. Что касается кремниевых аккумуляторов, они позволяют увеличить ёмкость при сохранении прежней толщины.

Всё это обойдётся покупателям недёшево. Производителям смартфонов придётся или повышать цены на них, или урезать какие-то другие компоненты ради сохранения стоимости.