Искусственный интеллект приводит к росту спроса на чипы памяти

Не так давно сообщалось, что стоимость твердотельных накопителей в этом году будет увеличиваться. Теперь они снова отправились вниз, что должно порадовать обладателей компьютеров. Увеличение объёма производства приведёт, как минимум, к стабилизации цен.

Когда был избыток SSD и цены росли, производители решили уменьшить объём производства на 30–50%. Samsung сократила производство на 10%, а Western Digital и Micron на более чем 50%.

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В конце прошлого года падение стоимости SSD начало замедляться, а в этом году наблюдался даже рост. Теперь снова начинается период стабилизации. Samsung Electronics и SK Hynix, а также японская компания Kioxia, увеличивают объём производства NAND-флеш-памяти. Этому способствует популярность искусственного интеллекта. В результате строятся новые центры обработки данных, где нужны высокопроизводительные чипы памяти.

В итоге цены могут вернуться к прошлогодним значениям. В первую очередь от этого выиграют любители видеоигр, которым требуются большие объёмы дискового пространства.