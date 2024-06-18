Твердотельные батареи станут долговечнее, легче и безопаснее

Продолжительность работы гаджетов, таких как беспроводные наушники и смарт-часы, не является их сильной стороной. Поскольку это небольшие устройства, крупные аккумуляторы там не умещаются. Развитие твердотельных батарей даёт надежду на устранение этого недостатка.

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Твердотельные батареи являются более тонкими по сравнению с литий-ионными, которые используются в большинстве современных устройств. Производители продолжают совершенствовать этот тип источников питания.

Японский производитель TDK выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о разработке нового типа твердотельной батареи под брендом CeraCharge. Плотность хранения энергии здесь составляет 1000 Вт•ч/л, что в 100 раз выше по сравнению с ранее выпущенными твердотельными батареями.

Добиться этого удалось при помощи электролита на основе оксида и анодов из литиевого сплава. Подобные батареи будут использоваться в небольших носимых устройствах, а не в смартфонах и тем более в электромобилях. Они будут отвечать требованиям Евросоюза, заменяя батареи без возможности перезарядки.

Главное достоинство здесь заключается в продолжительности работы батареи. Наушники, умные кольца и часы смогут стать ещё тоньше и легче, при этом работать дольше. К тому же батарея будет значительно безопаснее в процессе использования, обладая устойчивостью к огню и взрывам.

Проблема в том, что появления этой технологии придётся ждать ещё несколько лет, а их промышленное производство является дорогим.