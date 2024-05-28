В Китае представлен недорогой смартфон на HarmonyOS под названием 华为畅享 70S, то бишь Huawei Enjoy 70s

Компания Huawei неожиданно выпустила в Китае четвертый телефон из серии Enjoy 70 — Enjoy 70s. Это устройство среднего класса представляет собой значительное обновление своих предшественников и предлагает уникальное сочетание производительности, функций и дизайна.

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Enjoy 70s может похвастать 6,75-дюймовым ЖК-экраном IPS с каплевидным вырезом, напоминающим флагманскую серию Pura 70. Экран имеет разрешение HD+ 1600 x 720 пикселей и плавную частоту обновления 90 Гц. Задняя часть устройства представляет собой улучшенную версию серии Pura 70 с элегантным и премиальным внешним видом. Под корпусом Enjoy 70s установлен чипсет Kirin 710A в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти microSD, объëма памяти устройства должно быть достаточно для большинства пользователей.

Enjoy 70s оснащён 8-мегапиксельной селфи-камерой спереди и двойной камерой сзади, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного макрообъектива. Устройство также оснащено большой батареей ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Аппарат работает на Harmony OS 4, обеспечивая удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Устройство также поддерживает двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и порт USB-C.

Enjoy 70s доступен в двух вариантах встроенной памяти: 128 ГБ и 256 ГБ по цене 1199 юаней (примерно 14 500 рублей) и 1399 юаней (примерно 17 000 рублей) соответственно. Устройство поставляется в трёх цветовых вариантах: Gold Black, Snow White и Ice Blue.