Интеграция новой технологии в состав любого современного процессора сделает его быстрее в сто раз

Компания Flow Computing заявила о разработке новой технологии, которая обещает увеличить производительность любых процессоров до 100 раз. Этот новаторский метод получил название PPU (Parallel Processing Unit) — блок параллельной обработки данных. По словам представителей Flow, PPU представляет собой маленький блок, который можно интегрировать в существующие процессоры различных архитектур, таких как x86, Arm, RISC-V и других.

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На бумаге возможность 100-кратного увеличения производительности выглядит как революционное достижение. Однако, для достижения такого значительного прироста необходима перекомпиляция программного обеспечения под PPU. Без изменений в самом процессоре прирост производительности может быть двукратным, что тоже неплохо.

Конфигурация PPU гибко настраивается под потребности различных процессоров, с возможностью варьирования количества ядер от 4 до 256. Flow утверждает, что блок можно использовать как в устройствах повседневного использования, таких как умные часы, так и в мощных суперкомпьютерах.

На данный момент компания не представила физического чипа с PPU. Неизвестно даже, появится ли такой продукт в будущем. Согласно информации от издания The Verge, Flow находится на стадии разработки и пока что имеет лишь набор патентов на подобные технологии.