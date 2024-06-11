Приложение «Активность» получило функцию «Тренировочная нагрузка» для оценки пользовательского усердия

В понедельник на своей конференции разработчиков компания Apple, помимо других программных продуктов, представила watchOS 11 для умных часов. Среди новшеств этой системы функция Тренировочная нагрузка» для приложения «Активность», связанная с беременностью статистика и приложение Vitals.

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Последнее анализирует собранные за ночь данные для оценки состояния здоровья. Датчики и устройства Apple Watch следят за чистотой сердечных сокращений, температурой запястья и дыханием. Добавляются данные Apple Heart and Movement, что даёт возможность предупреждать пользователя, когда показатели выходят за пределы нормы. Остаётся только надеяться, что после такой ночи часы смогут проработать на протяжении всего дня, что в случае с Apple далеко не гарантированно.

В приложении «Активность» предлагается несколько возможностей. Среди них «Тренировочная нагрузка», измеряющая продолжительность и интенсивность тренировок для долгосрочного анализа их влияния на организм. Применяются данные с GPS, датчиков сердечного ритма и других, персональные данные о возрасте и весе. Интенсивность тренировок варьируется от единицы до десяти. Если оценка вам не понравилась, можно изменить её вручную. После тренировки подводится итоги, из которых видно, тренировались вы выше среднего или ниже.

В приложении «Тренировка» появилась кнопка «Отметиться». С её помощью родственники будут знать, когда вы вышли на улицу на пробежку и когда вернулись домой.

На iPhone в приложении «Активность» есть дополнительные параметры. Можно менять цели на дни недели и задавать дни отдыха, не прерывая серию активности. Настраивается экран подведения итогов в приложении «Фитнес» на iPhone.

Приложение Cycle Tracking может быть полезно во время беременности, отслеживая показатели организма. Выдаются напоминания о необходимости ежемесячно проходить обследование.

Smart Stack представляет собой список активных виджетов приложений. Доступ сюда даётся свайпом снизу вверх по экрану. Данная возможность также получила обновления. К тому же доступ сюда получает разработчики сторонних приложений.

Приложение «Фото» благодаря машинному обучению подберёт лучшие снимки для публикации. Также оно умеет автоматически обрезать и кадрировать изображения.

Наконец, появилась поддержка пошаговых указаний в пешеходных прогулках по маршрутам, которые пользователь создаёт сам.

Бета-версия системы появится в июле. Финальный вариант ожидается осенью на часах Apple Watch Series 6 и более современных моделях.