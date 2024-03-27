Apple объявила даты проведения мероприятия WWDC 2024, на котором будет представлена iOS 18 и дополнительные обновления. Мероприятие начнется 10 июня

Apple объявила, что ежегодное мероприятие World Wide Developers Conference (WWDC) 2024 состоится 10 июня. На этом мероприятии Apple представит свои последние обновления программного обеспечения, включая iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 и visionOS 2.

Мероприятие WWDC является ключевым событием для разработчиков приложений, так как на нем представляются новые инструменты, технологии и возможности для создания приложений на платформах Apple. В этом году мероприятие будет доступно онлайн, что позволит разработчикам и широкой публике присоединиться к нему из любой точки мира.



Начиная с 10 июня, разработчики смогут принять участие в сессиях, докладах и лабораторных работах, где будут представлены ключевые новинки и обновления в программном обеспечении от Apple. Кроме того, участникам будет предоставлена возможность общаться с инженерами компании и получать ответы на свои вопросы.



Главное преимущество онлайн-формата мероприятия заключается в его доступности для всех желающих, независимо от их местонахождения. Компания уверена, что это позволит еще большему числу разработчиков и студентов изучить последние технологии и расширить свои навыки.



Кроме того, Apple предоставит возможность всем желающим просмотреть мероприятие онлайн через приложение Apple Developers, официальный сайт компании и платформу YouTube. Таким образом, крупнейшее мероприятие Apple для разработчиков, студентов и широкой публики станет еще доступней и более глобальным.