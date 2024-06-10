South of Midnight познакомит вас с магическим югом США

Представленная на прошлогоднем мероприятии Summer Game Fest игра South of Midnight в следующем году выйдет на компьютерах и Xbox. Пока же в рамках презентации Xbox можно было впервые ознакомиться с внешним видом игры жанра экшн-приключения от третьего лица.

Игра имеет сходства с Forspoken производства Square Enix. Здесь игроки попадают в готический мир юга, где непросто провести грань между реальностью и вымыслом. Персонаж плавно перемещается по окружению. В трейлере можно увидеть различные навыки, вроде двойных прыжков и магического крюка для более быстрого перемещения по уровням.

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Главного персонажа игры зовут Хейзел, а её спутником является говорящий Сом. Похоже, для магического мира это нормальное явление.

Хейзел потеряла мать после урагана и обрела силу Ткачества, которая позволяет использовать энергию Вселенной. В результате реальность постепенно отступает и на смену ей приходит магический мир со сказочными существами.





Представлено больше вставок, знакомящих с игровым миром. Сражаться с противниками можно магическим клинком и оружием средней дальности.