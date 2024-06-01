Эта информация поступила от автора утечек "billbil-kun", который уже доказывал свою достоверность.

Marvel's Midnight Suns станет доступна бесплатно в Epic Games Store в рамках Mega Sale 2024. Информация об этом поступила от авторитетного автора утечек «billbil-kun», который проявил свою точность в предсказаниях сделок и новых игр PS Plus и Game Pass. Согласно утечке, игра Marvel's Midnight Suns будет доступна бесплатно с 6 по 13 июня 2024 года. Эта тактическая ролевая игра была выпущена в 2022 году и была хорошо принята критиками. Ее персонажи, сценарий и озвучка получили похвалу, а бои описаны как увлекательные и сложные, особенно на высоких уровнях сложности. От игры получил удовольствие автор утечки и он уверен, что поклонники Marvel и жанра также её оценят.

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Epic Mega Sales 2024 продлится до 13 июня, поэтому с 6 по 13 июня игроки смогут бесплатно загрузить и сыграть в Marvel's Midnight Suns на Epic Games Store. Это последняя игра, которая будет предлагаться бесплатно в рамках промо-акции. Те, кто пропустил возможность приобрести игру ранее, теперь смогут исправить это и насладиться тактическим RPG в мире Marvel.

Marvel's Midnight Suns представляет собой сильную игру с увлекательным сюжетом и хорошо проработанными персонажами. Она предлагает сложные бои, которые будут вызывать трудности даже опытным игрокам. Игра получила положительные отзывы за свою качественную проработку и внимание к мелочам. Она оказалась интересной не только для поклонников жанра, но и для фанатов вселенной Marvel.