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Новый трейлер игры State of Decay 3 не принёс даты релиза
Видеоролик State of Decay 3 демонстрирует мир зомби.

В рамках мероприятия Xbox Games Showcase разработчики из Undead Labs опубликовали новый трейлер видеоигры State of Decay 3. Они не сказали, когда игра поступит в продажу, но показали как выглядит игровой процесс. Еще студия продемонстрировала новый логотип, который символизирует её переход к Xbox. Логотип был разработан совместно с компанией 51 Eggs.

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В видеоролике демонстрируется наполненный зомби пустынный мир и игровой процесс от третьего лица. Фантастичности игровому процессу придаёт красный пейзаж, из-за которого игра напоминает Redfall.

Студия Undead Labs существует с 2009 года и в 2013 году совместно с Microsoft выпустила игру State of Decay. Вторая часть игры была представлена пять лет спустя, а вскоре после Microsoft купила Undead Labs. В 2020 году было объявлено о разработки третьей части игры. Не считая первого трейлера, до сих пор о состоянии игры ничего не сообщалось.


Когда она будет завершена и попадёт в руки игроков, пока неизвестно. Зато известно, что поиграть в эту игру можно будет на персональных компьютерах и игровых консолях Xbox Series X|S.

#игры
Источник: digitaltrends.com
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