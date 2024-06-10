MechWarrior 5: Clans создана на движке Unreal Engine 5.

В сентябре прошлого года студия Piranha Games анонсировала вторую тематическую игру BattleTech под именем MechWarrior 5: Clans. Она выходит вслед за игрой 2019 года MechWarrior 5: Mercenaries. Теперь было сказано, что релиз игры состоится 3 октября.

Поклонники франшизы получат компанию для прохождения, сюжет которой разворачивается во времена вторжения кланов. Данный временной отрезок будет предложен впервые с момента появления MechWarrior 2 в 1995 году. Игра расскажет о команде пилотов-новичков из пяти человек из клана Дымчатого Ягуара. Разработчики обещают интересный сюжет, проработанных персонажей и принятие сложных решений.

реклама

Будет поддерживаться одиночная игра и совместные кампании для пяти человек. Можно будет добавлять к мехам оружие, системы и апгрейды. За счёт этого должны поддерживаться динамичность игрового процесса и ощущение развития. Будут предложены обновлённые системы MechLab, Hardpoint и OmniPod. Адаптивность создатели игры называют ключом к победе.

Впервые в играх этой серии будет применяться движок Unreal Engine 5. Это означает, что уровень графики должен быть высоким. Геймеры получат масштабные карты и возможность разрушать объекты на уровнях.





На компьютерах игра появится в магазинах Steam и Epic Games Store. Также она будет предложена на консолях Microsoft Xbox Series S и X и Sony PlayStation 5. Поддерживается также кроссплатформенная игра. В Steam сейчас её можно приобрести заранее по цене $11,99, что на 60% дешевле окончательной стоимости.