Названы конфигурации памяти смартфонов Reno 12 для мирового рынка

После появления в продаже в Китае смартфонов линейки Oppo Reno 12 они начнут продаваться и в других странах уже в ближайшие недели. Сообщается, что аппараты Reno 12 5G и Reno 12 Pro 5G получат недавно представленный процессор Dimensity 7300.

Также один из инсайдеров рассказал о цветовых вариантах, предлагаемых конфигурациях хранилища и ценах. В Twitter утверждается, что стандартный Reno 12 получит сочетание 12/256 ГБ, тогда как у модели Pro будет 12/512 ГБ. Первый в Европе будет стоить 457 евро, а второй 549 евро.

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Процессор в этих аппаратах появился на смену Dimensity 7050. Он даёт прирост производительности в 20% при таком же снижении энергопотребления.

Если верить утечкам, аппарат Pro может получить основную камеру с сенсором LYT-600 с разрешением 50 Мп, тогда как стандартный смартфон получит сочетание камер 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп без телеобъектива. Международный вариант смартфона прошлого поколения Reno 11 5G обладает телеобъективом 32 Мп, поэтому есть сомнения по поводу того, что смартфон нового поколения станет в этом плане хуже.