Первые результаты тестирования показали его превосходство над чипом Apple M2 на 10%

В состав чипа следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 должен войти графический процессор Adreno 830. Первые результаты тестирования показали его превосходство над чипом Apple M2 на 10% в тестах 3DMark Wild Life Extreme.

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Один из инсайдеров утверждает, что только приростом производительности достоинства этого графического процессора не ограничивается. В нём ожидается появление улучшенного алгоритма сжатия памяти и улучшение процента загрузки для повышения скорости в тяжёлых играх.

Процессор разделён на несколько частей с отдельными конвейерами, кэшем и памятью. Это должно внести вклад в повышение общей производительности. При этом считается, что энергопотребление процессора увеличится, из-за чего смартфонам с ним придётся использовать более крупные аккумуляторы.