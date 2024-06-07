Успешная операция ФБР Cronos всё ещё не привела к арестам

Нарушив деятельность приложения-вымогателя LockBit, власти США обратились к его жертвам. ФБР может помочь пострадавшим организациям восстановить доступ к их зашифрованным файлам.

ФБР смогло получить свыше 7000 ключей дешифрования для этого вымогателя. При этом программа продолжает представлять собой угрозу и специалисты продолжают изучать её.

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Жертвам приложения предлагается посетить веб-сайт Центра жалоб на интернет-преступления ФБР для подачи запросов на доступ к ключам дешифрования.

Инфраструктуру LockBit атаковали в нынешнем феврале в рамках международной операции правоохранительных органов, получившей название Cronos. Было изъято 34 сервера, где нашлось свыше 2500 ключей дешифрования. Другие хранящиеся здесь данные помогли создать инструмент дешифрования файлов для версии LockBit 3.0 Black Ransomware.

В результате стало известно, что злоумышленники получили выкуп на сумму не меньше одного миллиарда долларов за 7000 проведённых на организации по всему миру атак. Такой нескромный заработок удалось добыть всего за полтора года.

И всё же, приложение-вымогатель продолжает работать. Эксперты считают, что были найдены новые серверы и домены, поэтому расслабляться пока рано.