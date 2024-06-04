Новая графика Intel Xe2 сначала попадёт в процессоры и только потом в дискретные видеокарты

Компания Intel анонсировала процессоры Lunar Lake. Наряду с ними состоялся анонс графических чипов нового поколения Xe2, которые войдут в состав следующей серии дискретных видеокарт с кодовым именем Battlemage.

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Разработчики решили упростить систему наименований и вместо труднопонятных LP, LPG, HP и HPG назвали линейку следующего поколения просто Xe2. Перед Intel стояла задача увеличить степень использования процессора, улучшить распределение нагрузки и сократить расход системных ресурсов программного обеспечения. Проект разрабатывался с нуля, устранив недостатки графики Xe Alchemist.

Intel называют эту архитектуру высокомасштабируемой, что позволит ей применяться как в составе мобильных систем на чипах, так и в дорогих дискретных видеокартах.

Новая графика будет поддерживать декодирование HDR до 8K60 10-бит, кодирование HDR до 8K60 10-бит, AVC, VP9, H.265 HEVC, AV1 и новый движок VVC. Последний сокращает битрейт при сохранении качества уровня AV1 (уменьшая размер файла до 10%). Ещё он обеспечивает поддержку потоковой трансляции с адаптивным разрешением и кодирование содержимого экрана.

Программный стек Windows GPU уже готов для видеокарт на основе Xe2. Intel посвятила немало времени оптимизации на уровне интерфейса прикладного программирования. Проделанная работа пригодится в Xe2, где поддерживаются самые современные API и фреймворки вместе со средами их выполнения.

Позднее в этом году Intel обещает предоставить дополнительную информацию относительно грядущих видеокарт Arc Battlemage.



