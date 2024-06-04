Мобильные Lunar Lake выйдут в третьем квартале.

Главной темой презентации Intel на Computex 2024 стал дебют мобильных процессоров Lunar Lake, которые сочетают изготовленные TSMC по технологиям N6 и N3E кристаллы, по сути являясь образцом продукции, полностью переданным компанией на выпуск подрядчику. Ресурс PCWorld в этом потоке новостей про процессоры Lunar Lake, который пока обходит стороной наш сайт, смог уловить упоминания о настольных процессорах Arrow Lake.

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Источник изображения: IDG

Как лаконично пояснил генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), поставки настольных процессоров Arrow Lake начнутся в четвёртом квартале. Мобильные Lunar Lake выйдут на рынок в третьем квартале, поэтому информации о них значительно больше. В частности, партнёры Intel уже готовят к следующему кварталу более 80 моделей ноутбуков на основе Lunar Lake. Глава компании также отметил, что в 2025 году начнут поставляться мобильные процессоры Panther Lake, которые компания надеется выпускать самостоятельно по технологии Intel 18A. Изначально она хотела делать это и применительно к Lunar Lake, но пришлось поручить выпуск этих чипов TSMC с использованием её специфических технологий. Зато освоение технологии Intel 18A в следующем году должно символизировать «возвращение в родную гавань» с точки зрения литографических технологий. По предварительным данным, процессоры Arrow Lake будут выпускаться по технологии Intel 20A.