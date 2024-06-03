Закрытая бета-версия инструмента создания модов Baldur's Gate 3 будет выпущена в июле

Разработчики из Larian Studios прославились выпуском популярной ролевой игры Baldur's Gate 3. Они начинают переходить к новым проектам, но при этом продолжают работать над выпуском бесплатных обновлений Baldur's Gate 3. В понедельник было сказано, что следующее обновление принесёт на компьютеры инструмент создания модов.

реклама

Сообщение на странице игры в Steam рассказывает, что инструмент войдёт в состав седьмого обновления, которое ждут в сентябре. Сейчас начинается закрытое альфа-тестирование программы создания модов. В июле геймеры смогут начать регистрацию для получения доступа к закрытому бета-тестированию. В нём около 1000 игроков получат возможность протестировать моды, которые будут созданы в рамках альфа-тестирования. Эти моды будут размещаться на сайте mod.io.

В сентябре будет представлена программа для создания модов на персональных компьютерах. Позже появится возможность устанавливать эти моды в версии игры на платформах Mac, PlayStation и Xbox.