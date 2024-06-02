Очередная утечка с российского сайта знакомит с аппаратами Pixel 9, которые в России официально продаваться не будут

Не так давно российский веб-сайт Rozetked стал первым, который опубликовал настоящие фотографии выходящего осенью смартфона Google Pixel 9. Теперь этот же источник поделился информацией относительно процессора Google Tensor G4 на основе его результатов в бенчмарке. Интересно отметить, что в России смартфоны Google Pixel официально не продаются.

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Утечка показала конфигурацию процессорных ядер 1+3+4. Основным ядром является мощное Cortex-X4, тремя средними Cortex-A720 и четырьмя экономичными Cortex-A520. Это сочетание отличается от сочетания в процессорах первых двух поколений Tensor 2+2+4 и от Tensor G3 с 1+4+4. Как видим, Google возвращается к созданию 8-ядерных процессоров, тогда как предыдущий был 9-ядерный.

В бенчмарке AnTuTu результаты тестирования превысили миллион баллов. Стандартный Pixel 9 набрал 1016167 баллов, Pixel 9 Pro 1148452 балла, а Pixel 9 Pro XL 1176410 баллов.

Для сравнения, простой Pixel 8 показывает здесь результат около 900000 баллов. Как видим, прирост производительности оказался не очень большим. Впрочем, пока это ранние тесты и программное обеспечение может быть не законченным. Дальнейшие оптимизации могут повысить результаты будущих смартфонов.