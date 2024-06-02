Появилась статистика браузеров за май от Statcounter

Фирма Statcounter опубликовала статистику браузеров на персональных компьютерах и мобильных устройствах по итогам мая. Также была опубликована статистика по операционным системам, согласно которой доля Windows 11 увеличилась после пары месяцев спада. Что касается браузеров, Microsoft Edge добрался до рекордного для себя уровня в 13,14%, рост за минувший месяц составил 0,32%.

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Лидирующий с большим отрывом браузер Google Chrome потерял некоторых пользователей. Доля этого браузера сократилось с 65,65% до 64,87%. Браузер Apple Safari располагается на третьем месте с долей 8,79%. Следом идёт Firefox с результатом 6,64%, замыкает пятёрку Opera со значением 3,23%.

Google Chrome - 64,87% (-0,78%).

Microsoft Edge - 13,14% (+0,32%).

Apple Safari - 8,79% (+0,35%).

Mozilla Firefox - 6,64% (-0,09%).

Opera - 3,23% (+0,22%).

На рынке мобильных браузеров лидируют Google и Apple. Доля Chrome составляет здесь 65,94%, Safari — 23,47%. Мобильная версия Microsoft Edge тоже существует, но она чрезвычайно мала и равна примерно 0,34%. Намного больше пользователей у браузера Samsung Internet, а именно 4,43%.

Microsoft работает над тем, чтобы её браузер на компьютерах становился популярнее. Этому могут способствовать в том числе расширения, которые будут и в мобильной версии, но пока они не доступны для всех пользователей.