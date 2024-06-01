Перерыв из-за пандемии для автосалона в Женеве оказался фатальным

Женевский автосалон является одним из наиболее уважаемых международных мероприятий подобного рода. Теперь о нём можно говорить только в прошедшем времени. Правление Постоянного комитета Международного автомобильного салона сообщило, что из-за неопределённых перспектив мероприятие больше проводиться не будет. Впервые оно состоялось в 1905 году и его история длилась 119 лет.

реклама

О каких неопределённых перспективах идёт речь? Всему виной происходящее в автомобильной отрасли события. В частности, это отсутствие интереса к автосалону со стороны производителей. Отчасти виновата в этом конкуренция со стороны Парижского и Мюнхенского автосалонов и расходы на проведение подобного автошоу.

За несколько дней до открытия в 2020 году выставка была отменена. В последний раз её провели в феврале нынешнего года, но автопроизводителей и посетителей было меньше, чем хотелось бы организатором.

Среди крупных премьер последних лет на Женевском автосалоне были следующие: