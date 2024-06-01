Женевский автосалон является одним из наиболее уважаемых международных мероприятий подобного рода. Теперь о нём можно говорить только в прошедшем времени. Правление Постоянного комитета Международного автомобильного салона сообщило, что из-за неопределённых перспектив мероприятие больше проводиться не будет. Впервые оно состоялось в 1905 году и его история длилась 119 лет.
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О каких неопределённых перспективах идёт речь? Всему виной происходящее в автомобильной отрасли события. В частности, это отсутствие интереса к автосалону со стороны производителей. Отчасти виновата в этом конкуренция со стороны Парижского и Мюнхенского автосалонов и расходы на проведение подобного автошоу.
За несколько дней до открытия в 2020 году выставка была отменена. В последний раз её провели в феврале нынешнего года, но автопроизводителей и посетителей было меньше, чем хотелось бы организатором.
Среди крупных премьер последних лет на Женевском автосалоне были следующие:
- Renault 5 E-Tech (2024)
- BMW 8 Series Convertible (2019)
- Mercedes-Benz G-Class (2018)
- Aston Martin Valkyrie (2017)
- Lexus LC 500h (2016)
- Hyundai Tucson (2015)
- Pagani Zonda Revolucion (2014)
- Ferrari LaFerrari (2013)
- Porsche Boxster 981 (2012)
- GTA Spano (2011)