Новинка имеет неплохое соотношение цены и качества.

Китайская компания Huawei представила свой новый смартфон Enjoy 70s, который призван заинтересовать потенциальных покупателей своей привлекательной ценой и характеристиками, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Huawei

Дизайн Huawei Enjoy 70s немного перекликается с Pura 70, но имеет ряд отличительных особенностей, а именно более широкие края экрана и более традиционный прямоугольный модуль камеры.

Новая модель получила 6.75-дюймовую панель, выполненную по технологии IPS, с разрешением HD+ и частотой кадров 90 Гц. Модуль основной камеры на задней панели имеет разрешение 50 Мп и диафрагму f/1.8, соседствуя с 2-Мп макросенсором и светодиодной вспышкой. На передней же панели расположена 8-Мп селфи-камера. Также имеется возможность записи видео в разрешении 1080p.

Кроме того, Huawei Enjoy 70s оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 680, снабжённым четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A53 с частотой до 1.8 ГГц, и GPU Adreno 610, а также аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч с возможностью зарядки мощностью до 22.5 Вт через разъём USB Type-C.

Новинка поддерживает две нано-SIM-карты, передачу данных с использованием беспроводных стандартов Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также оснащена датчиком отпечатков пальцев, расположенным рядом с кнопкой питания.

Продажи Huawei Enjoy 70s стартуют в Китае, где за версию с накопителем объёмом 128 ГБ просят 1199 юаней (15 000 рублей), а вариант с 256-ГБ хранилищем стоит 1399 юаней (17 500 рублей). Информации о глобальном запуске пока не имеется.