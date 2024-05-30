Утечка данных рассказала о некоторых спецификациях флагманской видеокарты нового поколения Nvidia RTX 5090

Будущая флагманская видеокарта на архитектуре Blackwell может получить шину памяти в 448 бит вместо 512 бит, доступных для графического процессора GB202. Новый слух говорит о конфигурации памяти, которая отличается от прежде упоминавшейся.

Графический процессор GB202 относится к флагманской категории в будущей серии видеокарт GeForce RTX 50. Прежние слухи говорили о шине памяти 512 бит, потом были слухи про 384 бит. Теперь утверждается, что GB202 действительно имеет шину 512 бит, но она не будет предлагаться в карте RTX 5090. Из этого следует, что вместо 16 модулей памяти в карте будут задействованы только 14.

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В таком случае объём графической памяти GDDR7 у этой карты будет составлять 28 ГБ. Информация о скорости памяти также уже появлялась и она должна составлять 1568 ГБ/с, вне зависимости от объёма. Это даёт прирост в полтора раза по сравнению с RTX 4090.

Предлагая 28 ГБ памяти вместо 32 ГБ памяти, производитель оставляет место для выпуска в будущем более продвинутого варианта этой карты RTX 5090 Ti или Super. Шина в 512 бит может вообще не использоваться в игровых видеокартах, а входить в состав профессиональных карт ProViz RTX, ранее известных как Quadro.

В последний раз шина памяти 448 бит применялась в картах Nvidia GTX 200, что было весьма давно. Карты GTX 260 и GTX 276 имели 896 МБ памяти, а GTX 280 получила шину 512 бит. После этого стала применяться шина 384 бит.