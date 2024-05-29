На этой неделе в Китае состоится анонс аппаратов Vivo S19

Китайский производитель мобильных устройств Vivo готовится представить на этой неделе смартфоны серии Vivo S19 и смарт-часы Vivo Watch GT. В преддверии этого события компания опубликовала постеры и связанную с аккумуляторами информацию.

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Аппараты серии Vivo S19 будут тонкими и лёгкими, но при этом автономность у них будет на высоком уровне. Ёмкость аккумуляторов будет выше средней и составит 6000 мАч у стандартной модели и 5500 мАч на аппарате Pro. Толщина корпусов будет всего 7,19 мм. Плотность хранения энергии равна 809 Втч/л.

Аппараты смогут на протяжении 145 часов воспроизводить аудио и работать при температурах до -20 ℃, что актуально для не самых жарких стран. В обоих случаях будет предлагаться зарядка мощностью 80 Вт.

У обоих смартфонов должны быть экраны OLED размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. У младшей модели экран будет плоский, а у старшей с изгибами по сторонам. На аппаратах будут применяться процессоры Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+.

Передняя камера на сенсоре Samsung JN1 получит разрешение 50 Мп с автофокусом. Стандартная модель получит также камеру 50 Мп на Samsung GNJ и камеру 8 Мп. Старший вариант будет обладать камерой 50 Мп Sony IMX920 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 8 Мп. Ещё будет камера 50 Мп IMX816 с двукратным зумом.

Оба устройства работают на Android 14 и OriginOS 4. Они будут предлагаться в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.