Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Линейка смартфонов Vivo S19 получит аккумуляторы 6000 мАч в тонких корпусах
На этой неделе в Китае состоится анонс аппаратов Vivo S19

Китайский производитель мобильных устройств Vivo готовится представить на этой неделе смартфоны серии Vivo S19 и смарт-часы Vivo Watch GT. В преддверии этого события компания опубликовала постеры и связанную с аккумуляторами информацию.

реклама

Аппараты серии Vivo S19 будут тонкими и лёгкими, но при этом автономность у них будет на высоком уровне. Ёмкость аккумуляторов будет выше средней и составит 6000 мАч у стандартной модели и 5500 мАч на аппарате Pro. Толщина корпусов будет всего 7,19 мм. Плотность хранения энергии равна 809 Втч/л.

Аппараты смогут на протяжении 145 часов воспроизводить аудио и работать при температурах до -20 ℃, что актуально для не самых жарких стран. В обоих случаях будет предлагаться зарядка мощностью 80 Вт.

У обоих смартфонов должны быть экраны OLED размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. У младшей модели экран будет плоский, а у старшей с изгибами по сторонам. На аппаратах будут применяться процессоры Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+.

Передняя камера на сенсоре Samsung JN1 получит разрешение 50 Мп с автофокусом. Стандартная модель получит также камеру 50 Мп на Samsung GNJ и камеру 8 Мп. Старший вариант будет обладать камерой 50 Мп Sony IMX920 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 8 Мп. Ещё будет камера 50 Мп IMX816 с двукратным зумом.

Оба устройства работают на Android 14 и OriginOS 4. Они будут предлагаться в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Vivo X200 и X200 Pro станут первыми устройствами, которые получат Dimensity 9400
Российский рынок телекоммуникационного оборудования пополняется китайскими производителями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
7
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
4
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
3
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
1
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
2
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Электрокары из-за усиленного износа шин на 30% больше загрязняют воздух, чем автомобили с ДВС
+
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Стали известны ключевые особенности системы камер флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
35
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
69
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
61
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
2
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
5
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
3
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
5

Сейчас обсуждают

Alex Z
15:59
это как бомжи в сша и канада? спасибо, но нет.
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Культовый
15:58
Чего только бичи не придумают, чтобы оправдать свою несостоятельность.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Alex Z
15:58
что бы у таких как ты горело
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Андрей Жуков
15:57
«Бедность не порок» (первоначальное название «Гордым Бог противится») А.Н.Островский
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
JoshuaBrains
15:57
Пользуюсь Udio и проблем не знаю
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
George Ivanov
15:56
Ну пипец!!! Повышенная испаряемость... Так ведь если это не крекинг процесс то у 92 го априори испаряемость ВЫШЕ. И на чем ездить зимой? Не понимаю???
АвтоВАЗ официально рекомендует бензин АИ-95 для Lada Niva и Lada Granta
D_side by RT
15:55
Лучшее сравнение, бу карта за 24к и новая за 85-110к
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Данияр Омаров
15:53
В тестах OCCT ошибка совместимости памяти ram и процессора через 10 минут теста
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
Alex Z
15:53
терпилы заносящие бабло в стим должны страдать.
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Данияр Омаров
15:53
Всем привет, у меня так же 192гб озу проблема при нагрузке процессора на 100% в Corona renderer иногда выходит синий экран на материнки ошибка С5. Модель памяти G.SKILL Trident Z5 серии Neo RGB (AMD E...
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем