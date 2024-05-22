Bице-президент бренда Vivo и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукта, опубликовал сегодня статью, в которой объявляет основные преимущества серии мобильных телефонов Vivo S19.

Сегодня Цай Цзиндун, вице-президент Vivo и главный менеджер по стратегии бренда и продукта, опубликовал статью, в которой освещаются ключевые преимущества серии мобильных телефонов Vivo S19. Серия Vivo S19 будет оснащена интеллектуальным «кольцом мягкой подсветки с зумом студийного уровня» и поддержкой «синхронизации фокуса». По словам Цая Цзиндуна, при использовании основной камеры кольцо мягкого света излучает большую площадь рассеянного света, обеспечивая дополнительное освещение сцены. При переключении в телефото кольцо мягкого освещения фокусирует свет в более узкий луч для захвата удаленных объектов.

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Серия может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921, 50-мегапиксельным телеобъективом Sony для портретной съемки и фронтальной широкоугольной пластинкой с плавным освещением и контролем искажений. Телефоны будут доступны в цветах Misty Blue, Pine Smoke, Peach Blossom Fan, Qianshan Green и Sword Shadow Grey. Модели Vivo S19 и S19 Pro получили все необходимые сертификаты и ожидают официального релиза.

Параметры конфигурации мобильных телефонов следующие:

Vivo S19:

- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3;

- Аккумулятор: аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с быстрой зарядкой 80 Вт;

- Камера: 50-мегапиксельная фронтальная камера, 50-мегапиксельная основная камера GNJ 1/1,56 дюйма OIS, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и светодиодное кольцо с мягким светом.

Vivo S19 Prо:

- Процессор: MediaTek Dimensity 9200+;

- Экран: 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800x1260 пикселей;

- Аккумулятор: аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой 80 Вт;

- Комбинация памяти: 16 ГБ + 512 ГБ;

- Камера: 50-мегапиксельная фронтальная камера, 50-мегапиксельная основная камера IMX921 VCS с оптической стабилизацией изображения 1/1,56 дюйма, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельная OIS IMX816 с вертикальной фокусировкой, поддерживающая 50-кратный зум + кольцевой зум с мягким светом.