Запись на магнитные носители далеко не потеряла актуальности

Формат магнитной записи на ленточные носители Linear Tape-Open (LTO) был создан ещё в 90-х годах как проприетарный стандарт на замену закрытым технологиям разных производителей. Здесь есть поддержка шифрования и сжатия, в результате чего этот стандарт входит в число наиболее применяемых в холодных носителях в дата-центрах и корпоративном окружении.

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Разрабатывающие этот стандарт три компании из состава LTO Consortium опубликовали ежегодный отчёт относительно поставок магнитных устройств хранения данных. В прошлом году эти поставки стали рекордными. Hewlett Packard Enterprise, IBM и Quantum Corporation заявляют, что объём носителей составил 152,9 эксабайт в сжатом виде. Рост по сравнению с 2022 годом равен 3,14%. Требования к хранению данных растут, не в последнюю очередь благодаря распространению приложений искусственного интеллекта.

Технология LTO Ultrium существует на протяжении нескольких десятилетий. Она предлагает дешёвый и достаточно надёжный способ хранения больших объёмов цифровых данных с простотой автономного архивирования. При этом магнитные ленты LTO достаточно медленные в операциях ввода/вывода и могут применяться для хранения неструктурированных данных, к которым не нужен постоянный доступ.

Стандарт LTO продолжает развиваться и поддерживать обратную совместимость. В настоящее время существует девятое поколение, LTO-9. Он обеспечивает сжатую ёмкость в 45 ТБ с увеличением на 50% по сравнению с LTO-8 и на 1400% по сравнению с LTO-5 десятилетней давности. Скорость передачи данных здесь составляет 400 МБ/с в естественном режиме и 1000 МБ/с с дополнительными функциями вроде аппаратного шифрования.