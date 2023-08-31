Рынок подобных устройств растёт, поскольку такие решения дешевле, быстрее и надёжнее традиционных аналогов

Технологии не стоят на месте, а на прилавках появляется всё более удивительная продукция. Например, в продаже можно встретить жёсткие диски ёмкостью 22 Тб, ну а стоимость твердотельных накопителей объёмом 2 Тб и вовсе кажется доступна любому пользователю. Иногда случаются прорывы, ну а производители HDD публикуют планы стремительного увеличения свободного пространства на своих жёстких дисках. Как оказалось, есть и другие интересные разработки, способны конкурировать даже с самыми высокотехнологичными HDD. Например, недавно IBM представила необычное устройство для хранения данных на основе магнитной ленты. Стоит отметить, что магнитная лента там немного отличается от той, что использовалась в кассетных магнитофонах, но принцип её работы аналогичный.

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Продукт получил название TS1170 и может содержать до 50 Тб данных в несжатом формате. Для сравнения, последний стандарт магнитных лент LTO-9, появившийся менее двух лет назад, способен вместить всего 18 Тб данных в несжатом формате на одной ленте, либо 45 терабайт в сжатом формате. В случае с IBM TS1170, на него помещается до 150 терабайт сжатой информации, а значит разработка IBM предлагает примерно втрое большую ёмкость. Особенно важно, что всё это было достигнуто без значительных жертв по скорости, ведь новинка опережает существующие жёсткие диски, обеспечивая скорость чтения на уровне 400 Мб/с для несжатых данных и 900 Мб/с для сжатых данных. Это значительно быстрее, чем большинство жёстких дисков, которые в среднем медленнее как минимум в 2.5 раза. Стоит отметить, что устройства в формате LTO-9 всё же имеют более высокую скорость. Они обеспечивают скорость чтения 750 Мб/с для несжатых данных и 1000 Мб/с для сжатых данных, а скорость записи составляет 360 Мб/с и 440 Мб/с соответственно.

Таким образом новый продукт имеет больший объём, но немного проигрывает аналогам от других производителей по скоростным показателям. Известно, что IBM предлагает TS1170 клиентам в двух модификациях: 70F и 70S, с различными интерфейсами для подключения к серверу. Обе модификации обладают возможностями шифрования, совместимыми с IBM Security Key Lifecycle Manager. Также, для устройств чтения данных с накопителей IBM, компания продаёт специальные монтажные комплекты, предназначенные для размещения устройств в стандартных 19-дюймовых стойках. Не стоит забывать, что накопители на магнитных лентах, включая новинку IBM, ориентированы на использование как «холодные» хранилища данных. Проще говоря, информация на них будет в полной безопасности даже без постоянно подключения к сети, а очень часто такие накопители используются для хранения резервных копий и важных данных. Ну а причина здесь ясна, ведь надёжность старой технологии намного превосходит современные аналоги. Эксперты отмечают, что современные магнитные накопители представляют собой очередной этап в развитии аудиокассет, а плёнка внутри покажется знакома многим нашим читателям. TS1170 действительно превосходит жёсткие диски не только по вместимости и скорости работы, но и по надёжности, а также стоит ощутимо дешевле.

TS1170

Не менее важна экологическая составляющая, ведь переход к использованию магнитных лент в центрах обработки данных может снизить выбросы CO2 в два раза и уменьшить затраты на обслуживание. Аналитики IBM уже представили всем заинтересованным сторонам свои подсчёты, а переход на технологию магнитных лент для многих – это не только экономия, но и имиджевая составляющая. Компания обязательно расскажет о своей заботе о природе клиентам, а значит получит больше продаж. Что интересно, несмотря на отсутствие популярности среди обычных пользователей, продажи ленточных накопителей в корпоративном сегменте растут. Так, за первый квартал 2023 года они увеличились на 5% по сравнению с предыдущим годом. В то время как продажи жёстких дисков, которые все ещё находят спрос в обычных домашних системах, упали на 35% за тот же период времени.