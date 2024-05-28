Opera тестирует генерирование изображений и преобразование текста в звук на основе технологий Google

В браузере Opera уже используется большая языковая модель от компании OpenAI в рамках встроенного ассистента Aria. Не собираясь на этом останавливаться, разработчики обратились к Google для интеграции сюда же языковых моделей Gemini AI. ИИ-движок Composer сможет обрабатывать пользовательские запросы и выбирать, какую конкретно модель использовать для этих запросов.

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Google в своё время назвала Gemini наиболее функциональной среди созданных ей языковых моделей. С тех пор этот продукт вошёл во все другие программные продукты Google и в систему Android. Opera обещает предоставлять на основе Gemini наиболее актуальную информацию.

В результате Aria будет получать экспериментальные функциональные возможности. Обладатели версии браузера Opera One Developer смогут бесплатно генерировать изображения на основе модели Google Imagen 2. Для этого достаточно будет вслух произнести, какое изображение вы хотите получить. Кроме того, ассистент сможет озвучивать вслух ответы на поисковые запрос. Если тестирование пройдёт удачно, данная функциональность может стать доступной всем пользователям обычной версии браузера Opera.