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Opera представила опцию автоматического пересказа веб-страниц с помощью ИИ
Браузер Opera обновил свои возможности, добавив новую функцию "Сводка". Она позволяет пользователям получать краткое содержание длинных текстовых статей на веб-страницах с помощью технологий искусственного интеллекта. Это должно помочь экономить время на поиск ключевой информации.

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Популярный браузер Opera обзавелся новой функцией, которая поможет пользователям быстро усваивать содержание текстовых материалов на веб-страницах. Теперь в мобильной версии приложения для Android доступна опция "Сводка", позволяющая получать краткий пересказ длинных статей с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Работа новой функции основана на ИИ-ассистенте Aria, который анализирует текст и генерирует его краткое изложение, охватывающее ключевые детали и общую тему. В компании Opera считают, что эта возможность поможет людям экономить время на поиск важной информации, содержащейся в больших объемах текста.

Чтобы воспользоваться "Сводкой", пользователю достаточно зайти на текстовую страницу в браузере Opera, нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать соответствующий пункт. После этого на экране появится краткое резюме статьи, умещающееся, как правило, в пределах одного экрана. При желании ИИ-помощник также может зачитать этот текстовый ответ вслух.

Добавление такой удобной функции в браузер Opera показывает, что компания стремится облегчить процесс чтения и поиска необходимой информации для своих пользователей. Автоматический пересказ длинных текстовых материалов с помощью технологий искусственного интеллекта может значительно сэкономить время и усилия людей.


Нововведение доступно пока только в мобильном приложении Opera для платформы Android. Однако, возможно, функция "Сводка" в будущем появится и в других версиях браузера, расширяя его возможности для комфортного просмотра веб-страниц.

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