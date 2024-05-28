На выставке Computex компания ADATA продемонстрирует новую игровую консоль

Компания ADATA собирается продемонстрировать ряд новых продуктов, в число которых войдут в ноутбуки, оперативная память и устройства хранения данных для игровых периферийных устройств. Главное внимание должна привлечь портативная игровая консоль XPG NIA и ноутбук с премиальными характеристиками.

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Ноутбук носит название XENIA 15G и не может считаться полностью новым продуктом. Он работает на процессорах Intel Core 14-го поколения, а именно на модели 14700HX с большим количеством линий PCIe. Обычно у ноутбуков на этих процессорах от двух до трёх разъёмов M.2, в данном случае их три. В результате будет поддерживаться три накопителя вместимостью по 8 ТБ.

На выставке Computex будет показана ноутбук с общим объёмом хранилища 24 ТБ и объёмом оперативной памяти DDR5 96 ГБ. Такие параметры позволят ему справляться с нагрузками ИИ, когда в зависимости от выбранной большой языковой модели требуется много оперативной памяти.

Что касается игрового устройства XPG NIA, его изображений пока нет. Не исключено, что речь идёт о продукте, которые уже продаётся под другим брендом.

Наконец, будет представлена память типа LPCAMM2, но её спецификации пока не называются. Она также нацелена на приложения искусственного интеллекта, высокопроизводительные игровые рабочие станции и дата-центры. Память будет соответствовать стандарту LPDDR5X-7500 и предлагаться объёмом 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ.