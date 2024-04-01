XPG Core Reactor II VE совместим с новым стандартом форм-фактора Intel ATX 3.1

Тайваньский производитель Adata выпустила блок питания с наименованием Core Reactor II VE, который стал продолжением прошлогоднего блока питания Core Reactor II 650 Вт. Новое устройство доступно в трех моделях с мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт.

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Габариты представленного устройства составляют 140 x 150 x 86 мм. Блок питания обладает сертификатом 80 Plus, подтверждающим энергоэффективность не менее 80% при использовании. XPG Core Reactor II VE совместим с новым стандартом форм-фактора ATX 3.1 от Intel.

Модель повышает эффективность благодаря системе DC-DC, которая преобразует энергию непосредственно в требуемое выходное напряжение. XPG Core Reactor II VE предлагает 8 уровней защиты от нестабильной подачи электричества, включая основные: UVP, OVP, OCP, SCP, OPP.

Для охлаждения устройства используется 120-мм кулер FDB с заявленными скоростными характеристиками до 2400 об/мин. Компания Adata пока не объявила цену на представленное устройство XPG Core Reactor II VE.