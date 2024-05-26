Монитор Lenovo Lecoo K2739GQL предлагает частоту обновления 360 Гц и разрешение 2K

Компания Lenovo у себя на родине в рамках своего бренда Lecoo представила новый игровой монитор K2739GQL. Это 27-дюймовая панель с высокой частотой обновления 360 Гц.

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Монитор основан на панели Fast-IPS с разрешением 2560 × 1440 и обладает подходящим для видеоигр временем отклика 1 мс для минимальной задержки ввода и отсутствия размытия в динамичных играх. Яркость монитора достигает 400 нит, статический коэффициент контрастности 1000:1, поле обзора 178°, что позволяет смотреть на экран не только ровно по центру.





Глубина цвета здесь 10-битная, что даёт выше миллиарда цветов, яркость и точность цветопередачи. Поддерживаются 134,44% цветового диапазона sRGB и 101,21% DCI-P3, принося реалистичность цветов.

Также поддерживаются технологии Adaptive Sync и G-Sync, чтобы на экране не было разрывов картинки. Доступен стандарт HDR400 для расширения динамического диапазона и детализации цветов. Это особенно важно для игр и мультимедийного контента.

Для защиты зрения применяется запатентованной аппаратная технология Lenovo, снижающая уровень синего света и убирающая мерцание. Это уменьшает вредную нагрузку на глаза при длительной работе с монитором.

K2739GQL получил два разъёма HDMI 2.1, один DP 1.4, два USB-A 3.0, один USB-B 3.0 и разъём для наушников. К нему можно подключать компьютеры, игровые консоли, любые другие периферийные устройства.

Подставка даёт возможность регулировать монитор по наклону, высоте и поворачивать его в разные стороны. Доступно крепление VESA для установки на стену.

Размеры монитора составляют 619 х 367,5 х 50,4 мм, масса - 2,8 кг.