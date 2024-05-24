Оба планшета от Lenovo предлагают достойные характеристики по доступной цене.

Lenovo представила свои новые планшеты Xiaoxin Pad 2024 и Xiaoxin Pad Studio на китайском рынке. Цены на Xiaoxin Pad 2024 начинается от 1199 юаней (примерно 15 000 рублей), в то время как Xiaoxin Pad Studio - от 1299 юаней (примерно 16 000 рублей).

Xiaoxin Pad 2024 представлен в обновлённой версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Этот планшет оснащается дисплеем FHD+ размером 11 дюймов с максимальной частотой обновления изображения 90 Гц и яркостью 400 нит, поддерживающим использование стилуса. Его металлический корпус с двухцветной задней панелью дополнен задней камерой на 8 МП. Аудиосистема планшета включает 4 динамика и фронтальную камеру на 8 МП для селфи и видеозвонков.

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Xiaoxin Pad 2024 работает на процессоре Snapdragon 685, поддерживает до 1 ТБ дополнительной памяти через слот microSD и оснащён аккумулятором ёмкостью 7040 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядкой 20 Вт. Устройство запускается на прошивке Lenovo ZUI 15, предлагающей функции для повышения производительности и многозадачности.

С другой стороны, Xiaoxin Pad Studio призван удовлетворить потребности пользователей, ценящих мультимедийные возможности. Он получил ЖК-дисплей размером 11,5 дюймов с разрешением 2000 x 1200 пикселей и максимальной частотой обновления изображения 90 Гц, поддерживающим стилус для рисования и создания заметок.

Под капотом Xiaoxin Pad Studio расположился процессор MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Аудиосистема, разработанная в сотрудничестве с JBL, включает 8 динамиков — 4 высокочастотных и 4 среднечастотных, сертифицированных Hi-Res Audio и Dolby Atmos, обеспечивая мощность до 26 Вт.

Дизайн Xiaoxin Pad Studio включает металлический каркас с возможностью регулировки угла наклона подставки, обеспечивая комфортное использование. Вес новинки составляет около 650 грамм. Аккумулятор ёмкостью 8600 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Планшет работает на базе ZUI 16 и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB 2.0 и аудиоинтерфейс 3,5 мм для подключения периферийных устройств.