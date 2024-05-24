Скромный Redmi A3x получил всего 3 ГБ памяти.

Недавно были названы характеристики выходящего в скором времени смартфона Redmi A3x. Вслед за этим состоялась очередная утечка данных, благодаря которой можно познакомиться с внешним видом этого устройства на основе реальных маркетинговых материалов.

реклама

Как нетрудно было предположить, смартфон похож на модель Redmi A3. Он обладает экраном LCD размером 6,71 дюйма с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Технология DC Dimming призвана снизить нагрузку на глаза, для защиты есть стекло Corning Gorilla Glass 3.

Сзади снова две камеры с основной 50 Мп и вспомогательной. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев.

Разница между двумя смартфонами заключается в процессоре. A3x работает на основе Unisoc T603, тогда как в A3 используется MediaTek Helio G36. Производительность в бенчмарке AnTuTu примерно одинаковая. A3x имеет 3 ГБ оперативной памяти, виртуально её можно увеличить на 1 ГБ.

Есть разница в цветах. На новом устройстве не будет кожаной отделки, вместо этого применяется стеклянная задняя панель Aurora Green. Также предлагается синий цвет Star Blue и чёрный цвет Midnight Black. Во всех случаях сзади находится стекло. Толщина корпуса составляет 8,3 мм.

Аппарат работает на Android 14 и будет получать обновления системы 2 года и обновления безопасности 3 года. Есть разъём для наушников и порт USB Type-C.