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Стала известна стоимость смартфона Redmi 13 4G с камерой на 108 Мп и аккумулятором на 5030 мА·ч
Новинка будет выпускаться в модификациях с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Уже совсем скоро должен состояться глобальный запуск новой модели смартфона Redmi 13 4G, данные о характеристиках, стоимости и дизайне которой опубликовал информатор Судханшу Амбхоре, пишет сайт 91 Mobiles.

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По данным информатора, смартфон Redmi 13 4G получит 6.79-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, основную 108-Мп камеру на задней панели и 13-Мп селфи-камеру на передней, а также вместительный аккумулятор с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки, ёмкость которого составит 5030 мА·ч.

Новинка будет доступна в модификациях с 6 ГБ/8 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения при помощи microSD-карт до 1 ТБ. Сообщается, что устройство будет работать под управлением операционной системы HyperOS на основе Android 14 и иметь расширенные функции безопасности благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев.

Судя по опубликованным изображениям, дисплей Redmi 13 4G будет оснащён толстой рамкой и вырезом для селфи-камеры в центральной верхней части, а на задней стеклянной панели устройства в верхнем левом углу расположится двойная камера со светодиодной вспышкой.

На нижней грани смартфона можно увидеть порт USB Type-C, предназначенный для зарядки, отверстие для микрофона и решётки динамиков, на верхней — 3.5-мм разъём для наушников, на правой стороне расположились качелька регулировки громкости и кнопка питания, а на левой находится лоток для сим-карты.

Источник фото: 91 Mobiles

Ожидаемая стоимость варианта Redmi 13 4G с 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ составит €199, а цена модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти достигнет €229. Новинка будет выпускаться как минимум в двух цветовых вариациях — синей и чёрной. 

#redmi 13 4g
Источник: 91mobiles.com
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Стали известны характеристики и дизайн смартфона Redmi 13 4G
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