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Samsung Foundry всеми силами старается заполучить заказы на следующие GPU Nvidia
Samsung предпринимает все возможные действия для заключения контракта с Nvidia на техпроцесс 3 нм

Южнокорейское издание FN News сообщает, что в этом году Samsung поставила своей главной задачей получение заказов на производство чипов Nvidia. Nvidia давно пользуется услугами компании TSMC для производства графических процессоров для потребительских видеокарт и для дата-центров. Чипы на архитектурах Ada Lovelace, Hopper, Blackwell выпускались на техпроцессе TSMC 5 нм (4N).

Чтобы перехватить клиента, Samsung разработала стратегию под кодовым именем Nemo. В последний раз Nvidia пользовалась услугами Samsung при производстве чипов для игровых карт GeForce RTX 30 на техпроцессе 8 нм.

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До конца полугодия Samsung Foundry собирается запустить промышленное производство на техпроцессе 3 нм GAA. Данная технология устранит некоторые недостатки старых процессов FinFET, но поможет ли это привлечь Nvidia, пока неизвестно.

Не так давно появлялась информация, согласно которой Samsung не смогла пройти процедуру квалификации памяти HBM3E для Nvidia. Компания не собирается сдаваться и ведёт разработку новой архитектуры HBM4, которая может быть представлена в 2025 или 2026 годах.

С учётом огромного спроса на чипы Nvidia не исключено, что места хватит более чем для одного производителя, и одним из них окажется Samsung.

#nvidia #samsung
Источник: wccftech.com
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