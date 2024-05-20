Redmi Pad Pro выходит с экраном 120 Гц и системой HyperOS

В апреле компания Xiaomi представила у себя на родине планшет Redmi Pad Pro на процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Его появления в других странах ждали под брендом Poco, но в итоге в Европу он поступает под тем же именем Redmi Pad Pro.

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Устройство было анонсировано в Великобритании и Евросоюзе на сайте Xiaomi, где сейчас его можно заказать. Планшет получил экран LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 2560 x 1600 и плотностью пикселей 249 ppi. Экран занимает 83,6% поверхности корпуса и обладает адаптивной частотой обновления с максимальным назначением 120 Гц и минимальным 30 Гц. Поддерживается контраст 1500:1 и 68,7 млрд цветов при пиковой яркости 600 нит. Доступно 4096 уровней яркости и поддержка Dolby Vision. Поверх экрана для защиты находится стекло Corning Gorilla Glass 3.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 7s Gen с максимальной частотой 2,4 ГГц. В нём применяется оперативная память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2. На выбор предлагаются конфигурации 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Поддерживается установка карт памяти microSD.

Одной из отличительных планшета является ёмкость аккумулятора 10000 мАч, тогда как мощность зарядки составляет 33 Вт. Есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. Поверх системы Android 14 установлена оболочка HyperOS.

Спереди и сзади есть камеры с разрешением 8 Мп. Среди вариантов подключения предлагаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 с поддержкой адаптивных кодеков AAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX и разъём 3,5 мм. Корпус выполнен из металла и весит 571 г.

В Европе две конфигурации доступны для покупки по цене 300 евро и 350 евро. На выбор даются серый, зелёный и синий цветовые варианты.