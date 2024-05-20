Есть причины, по которым удвоение памяти на следующих игровых консолях не будет иметь смысла

Ричард Ледбеттер из Digital Foundry недавно высказался относительно объёма оперативной памяти в консолях PlayStation и Xbox следующего поколения. По его мнению, объём не вырастет вдвое до 16 ГБ по сравнению с нынешними PlayStation 5 и Xbox Series X. Он полагает, что стоимость памяти снизится недостаточно, и добавление избыточного объёма не будет экономически оправданным. Программные решения и постоянная память в современных консолях уже достаточно продвинутые, поэтому на них ложиться значительная часть работы.

реклама

Это не означает, что объём памяти не вырастет совсем. Xbox может получить памяти больше, чем PlayStation, если Microsoft попытается сделать свою консоль похожей на персональный компьютер. Если смотреть на PlayStation 5 Pro, которая ожидается в нынешнем году, Sony делает ставку на программные решения вроде масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution.





Чтобы заполнить память объёмом 16 ГБ на консолях нынешнего поколения, разработчикам придётся очень постараться. Например, применять спецэффекты, которые за всю игру могут отображаться всего один раз. Некоторые обозреватели полагают, что наступает стагнация, которая может длиться на протяжении десятилетия. Изменение принципов разработки видеоигр также может сказаться на будущих аппаратных характеристиках консолей и требованиям к объёму видеопамяти.



