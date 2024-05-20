RTX 4070 SUPER также хорошо продаётся в Южной Корее

Линейка видеокарт Nvidia GeForce RTX пользуется спросом во всех странах мира, в том числе среди самостоятельно собирающих компьютеры из отдельных компонентов пользователей. В частности, карты этой серии востребованы среди покупателей в Южной Корее.

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Издание Danawa Research проанализировало информацию от торговых сетей этой страны. Самым большим спросом пользуется наиболее дешёвая модель GeForce RTX 4060, на долю которой пришлось 27,7% продаж в апреле. В марте показатель составлял рекордное значение 28,93%. На втором месте идёт вторая по дешевизне карта RTX 4060 Ti с результатом 21,63% против 23,01% в марте.

В последнее время большим спросом пользуется новая модель RTX 4070 SUPER, которая среди тройки карт SUPER является самой востребованной. За четыре месяца её доля от продаж добралась до уровня 14,86%. Стоимость около $550-$600 и возможность справиться со многими высококлассными играми делает эту карту такой популярной. К тому же она принесла самый большой прирост производительности по сравнению со своим аналогом не-SUPER.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER набрала долю 6,26% и RTX 4080 SUPER получила 4,77%. Почти все карты предыдущего поколения уступают более современным моделям.

В США в первой десятке среди карт RTX 30 осталась только RTX 3060, тогда как остальные относятся к последнему поколению.

В рейтинге игровой платформы Steam на долю карт Nvidia сейчас приходится 76,59% против 15,79% у AMD и 7,49% у Intel.